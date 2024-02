Hedge Invest e Algebris lanciano nuovo fondo per investire nelle PMI italiane

(Teleborsa) -, società di gestione del risparmio indipendente, specializzata in prodotti di investimento alternativo (Hedge, Ucits alternativi, fondi chiusi), e, società di gestione del risparmio indipendente, hanno annunciato il lancio delSi tratta di une, in quanto tale, se mantenuto per almeno 5 anni sarà esente da tassazione su capital gain e imposta di successione. Inoltre, investendo in via prevalenteinnovative, in aumento di capitale, consentirà all'investitore persona fisica di detrarre il 30% dell'ammontare sottoscritto in dichiarazione dei redditi e alla persona giuridica di dedurre il 30% della sottoscrizione dall'IRES.Ladel nuovo fondo è affidata al, gestore con trent'anni di esperienza sul mercato italiano, affiancato quattro professionisti totalmente dedicati.Il periodo di sottoscrizione è di massimo 1 anno (estendibile di 1 anno). L'è di cinque anni dalla fine del periodo di sottoscrizione."Riteniamo che sia un, considerato il forte sconto che oggi queste aziende presentano rispetto alle large cap", ha commentato Luca Mori, Portfolio Manager di Algebris Investments.