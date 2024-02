IA, opportunità indiscutibili e potenziali rischi: parola di Altman

(Teleborsa) -è senza dubbio ilsu cui ormai ci si interroga:sembrerebbe essereA tracciare lo scenario danella seconda giornata del World Governments Summit, èguru di OpenAI e fondatore di ChatGPT, prima tecnologia in grado dii e dovranno esser i governi, collaborando, a dover definire le regole piu' adeguate e le applicazioni migliori possibili per i servizi di I.A."'open source ha precisato, sottolineando come le giovani generazioni abbiano già il know-how per servirsene. Con l'I.A. ha ribadito il padre di ChatGPT, "tIlcome del resto lo stesso Altam aveva sottolineato in occasione del World economic forum. L'Intelligenza artificialeQuesto è vero per ogni rivoluzione tecnologica. E' facile immaginare che abbia un impatto massiccio sul mondo, che potenzialmente può andare molto male", ha detto nella sessione che lo attendevaIlnecessita, insomma, diCome ha ricordato di recente la presidente della, con l'Intelligenza artificiale "facciamo raccolta dati, ma non la usiamo per determinare la nostra politica monetaria, non credo che quel tempo sia arrivato ancora", aveva spiegato aMentre la presidente della Commissione Ueuole per l'Ue un posto da leader del settore, convinta che sia laa una. Ma come si fa ad andare avanti sapendo chesono pari almeno alle potenzialit