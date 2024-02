Lovaglio (MPS): consolidamento bancario è inevitabile, è solo questione di tempo

Monte dei Paschi di Siena

Axa

(Teleborsa) - "La dimensione anche dei nostri grandi gruppi bancari è relativamente contenuta rispetto ai principali player internazionali. E le dimensioni contano quando si tratta di fare investimenti, sostenere l'economia e lo sviluppo del Paese e preservare il risparmio. Quindi il". Lo ha detto, amministratore delegato di, in un'intervista a Il Corriere della Sera."È chiaro che MPS è in grado al pari di altre banche di proseguire nella crescita anche da sola, ma penso che ilsia- ha aggiunto - È solo una questione di tempo".A una osservazione sul fatto che MPS ha 3 miliardi di capitale in eccesso utili anche per le partnership esistenti, come nelle assicurazioni con, ha replicato: "Oggi siamo in una condizione diversa, la banca va più veloce e come detto da quest'anno ricominciamo a remunerare gli azionisti. È evidente che le fabbriche prodotto consentono di generare un maggior gettito di commissioni, così da essere meglio equipaggiati quando i tassi scenderanno. Le. Quindi quella con Axa non rappresenta più una criticità nel caso di operazioni".Secondo l'AD, ci sono "ancora, considerato che secondo i principali indicatori, come il price to tangible book value che è intorno a 0,50, MPS è sotto la media".