Mercati europei positivi, investitori monitorano inflazione e trimestrali

Thyssenkrupp

Delivery Hero

ABN Amro

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Leonardo

Nexi

Amplifon

Banca MPS

Pirelli

Campari

DiaSorin

Interpump

MFE A

MFE B

Caltagirone SpA

ENAV

Mondadori

BFF Bank

SOL

Tinexta

(Teleborsa) -, compresa Piazza Affari, con gli investitori che digeriscono i dati sull', che hanno spinto gli operatori a ridimensionare ulteriormente le scommesse su un prossimo taglio dei tassi di interesse da parte della Fed.Questa mattina è emerso invece che l'si èa un tasso annuo del 4,0% a gennaio, invariato rispetto a dicembre. "Nella lotta all’inflazione, il Regno Unito resta più lontano dal traguardo rispetto a Stati Uniti ed Eurozona e i dati, nonostante abbiano battuto le attese, per il momento non sembrano ancora abbastanza solidi da indurre i mercati a prezzare un taglio dei tassi da parte della BoE", commenta Jack Amy, Portfolio Analyst di Moneyfarm.Sul fronte della politica monetaria,- vicepresidente della BCE - ha affermato che "ci vorrà ancora un po' di tempo prima di avere le informazioni necessarie per confermare che l'inflazione sta tornando in modo sostenibile al nostro obiettivo del 2%".Sono anche arrivate indicazioni interessanti dalledell'eurozona.ha tagliato la guidance annuale dopo i risultati del primo trimestre,ha comunicato che l'EBITDA rettificato è passato in positivo nel 2023,ha registrato un utile in crescita a 2,7 miliardi di euro nel 2023.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,07. L'è sostanzialmente stabile su 1.990,1 dollari l'oncia. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il(Light Sweet Crude Oil) che scambia a 77,77 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +155 punti base, con ilche si attesta al 3,90%.trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,59%, eavanza dello 0,38%.Lieve aumento per la, con ilche sale dello 0,36% a 31.247 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 33.378 punti. Leggermente positivo il(+0,3%); sulla stessa linea, in frazionale progresso il(+0,5%).di Piazza Affari, andamento positivo per, che avanza di un discreto +3,65%. Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,76%.avanza dell'1,68%. Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dell'1,38%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,17%. Sottotonoche mostra una limatura dell'1,06%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,53%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,59%),(+2,77%),(+1,45%) e(+1,42%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,56%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,93%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,77%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,53%.