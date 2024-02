NB Aurora, perfezionata cessione intera quota in Dierre Group

(Teleborsa) -, veicolo di permanent capital, ha perfezionato la cessione dell’intera partecipazione detenuta in Dierre Group, attraverso il veicolo controllato D Club e pari al 48,4%, al Fondo Alto Capital V gestito da Alto Partners SGR.Il closing segue la firma dell’accordo vincolante annunciato lo scorso 21 dicembre. Ilè di circa 108,5 milioni di euro. La quota di pertinenza di NB Aurora è pari a circa 22,2 milioni di euro.Dierre Group è leader in Italia nelle protezioni e nei componenti a tecnologia avanzata e ad alto impatto estetico per l’automazione industriale. Nel 2022 ha fatturato circa 63 milioni di euro.A conferma dell’impegno verso Dierre Group, NB Aurora ha reinvestito parte dei proventi della cessione, per un importo di circa 7,4 milioni di euro, rimanendo azionista di minoranza. Anche il Fondatore e Presidente di Dierre Group, Giuseppe Rubbiani, ha ceduto la propria partecipazione reinvestendo nella società con una quota di minoranza, insieme ad altri manager.NB Aurora aveva investito in Dierre Group nel luglio 2019 con l'obiettivo di affiancare l’imprenditore e il top management nel percorso di crescita, anche con acquisizioni per posizionare la società tra i leader del settore a livello europeo.