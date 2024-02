Progetto Appennino in Abruzzo 2024, Fondazione Edoardo Garrone sceglie Fondazione Snam ETS

(Teleborsa) - Prende il via oggi sull'Appennino abruzzese – sul territorio compreso tra L'Aquila, Sulmona e Avezzano – l'l'iniziativa promossa da, che per quest'anno, attraverso una "call per i territori", ha scelto di avere al suo fiancocapofila di un partenariato composto daL'iniziativa, che vede i giovani al centro della riqualificazione e della valorizzazione dei territori appenninici e delle aree interne, si sviluppa su tre pilastri in chiave innovativa e sostenibile: formazione e incubazione per la nascita di nuove giovani imprese con il campus ReStartApp dedicato ad aspiranti imprenditori under 40 provenienti da tutta Italia; consolidamento del tessuto imprenditoriale esistente; creazione di reti dedicati alle imprese locali, con i percorsi "Vitamine in Azienda" e "Imprese in Rete"."Con Progetto Appennino dal 2021, e prima ancora con ReStartApp a partire dal 2014, Fondazione Edoardo Garrone è a fianco dei giovani che vogliono costruire il proprio futuro nelle aree interne e montane italiane e diventare protagonisti della sfida non più rimandabile verso la transizione ecologica. Insieme alla nostra rete di partner, nazionali e locali, mettiamo loro a disposizione competenze e risorse abilitanti alla creazione e allo sviluppo di imprese che hanno nel proprio DNA la sostenibilità, l'innovazione sociale e il legame identitario con il territorio – spiega–. In questi 10 anni, con i nostri campus abbiamo affiancato 150 aspiranti imprenditori e aiutato a nascere una sessantina di imprese, 6 delle quali sono presenti proprio qui in Abruzzo, con attività che spaziano dal turismo sostenibile e inclusivo alla filiera della lana, passando per l'apicoltura, il marketing territoriale e la tecnologia applicata all'agricoltura. È la dimostrazione che il territorio abruzzese è un bacino fertile, in pieno fermento, su cui siamo certi che Progetto Appennino potrà inserirsi costruttivamente e generare impatto positivo"."Siamo felici di esser stati scelti da Fondazione Garrone per la realizzazione del Progetto Appennino. Fondazione Snam ETS vuole restituire valore ai territori delle comunità in cui opera il Gruppo, promuovendo iniziative di sviluppo sociale che mettono al centro il rafforzamento delle competenze e delle capacità di tutte le realtà coinvolte – ha commentato–. Il Progetto Appennino ne è un ottimo esempio, un'opportunità preziosa per sostenere la costruzione di filiere agro-alimentari sostenibili e la promozione della biodiversità in un territorio unico come quello abruzzese. I veri protagonisti di questo percorso saranno i giovani imprenditori, attraverso le loro energie, perseveranza e innovazione".Cuore di Progetto Appennino è il campus residenziale gratuito ReStartApp, dedicato ai giovani aspiranti imprenditori under 40 provenienti da tutta Italia, in possesso di idee d'impresa e startup innovative nelle filiere produttive tipiche della montagna: agricoltura, allevamento, agroalimentare, gestione forestale, turismo, artigianato, cultura, manifattura e servizi. Dal 1 luglio al 4 ottobre 2024 – con una pausa intermedia dal 5 agosto al 1° settembre – si svolgeranno a L'Aquila 10 settimane di formazione intensiva, negli spazi messi a disposizione dall'Università dell'Aquila, per acquisire e perfezionare conoscenze e competenze per l'avvio di imprese attive in ambito montano utili a concretizzare la propria idea imprenditoriale. Il programma prevede attività di formazione in aula, laboratorio di creazione e sviluppo d'impresa, esperienze, testimonianze, casi di successo. La formula residenziale offre, inoltre, ai partecipanti un'esperienza di socialità e di confronto con il territorio e la comunità locale. Per agevolare la realizzazione dei tre migliori progetti, Fondazione Edoardo Garrone metterà a disposizione tre premi di startup per un valore complessivo di 60.000 euro e un servizio di consulenza gratuita post campus della durata di un anno per i più meritevoli.Alle imprese del territorio appenninico abruzzese sono invece dedicate altre due iniziative, che puntano a consolidare il tessuto economico locale esistente. "Vitamine in Azienda" è un percorso gratuito di accelerazione dedicato a 15 imprese locali, interessate e motivate a beneficiare di un servizio di consulenza e coaching personalizzato. Il coaching – previsto tra giugno e dicembre 2024 – si articolerà in 7 incontri individuali, che affronteranno le specifiche problematiche gestionali e manageriali delle singole aziende, e 3 incontri collettivi, di carattere formativo più generale. "Imprese in rete" è, invece, un percorso gratuito di consulenza e accompagnamento alla nascita o al rafforzamento di progetti di rete tra imprese insediate sul territorio appenninico dell'area del Parco del Beigua. Generare e rafforzare l'aggregazione e la cooperazione delle imprese appenniniche è l'obiettivo generale dell'iniziativa, rivolta a un massimo di due gruppi di imprese. Ciascun network parteciperà a 7 incontri, 4 individuali e 3 collettivi – previsti tra giugno e novembre 2024 – per sviluppare il proprio progetto strategico di rete.Intorno alsi conferma inoltre il coinvolgimento attivo di una consolidata rete di partner istituzionali, che affiancano Fondazione Edoardo Garrone fin dal 2014 e ne condividono l'impegno per la riqualificazione delle aree interne del nostro Paese, quali Fondazione Symbola, Legambiente, UNCEM, Alleanza Mobilità Dolce, CAI – Club Alpino Italiano, Fondazione CIMA, Open Fiber, Tiscali e PEFC Italia.