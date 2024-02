RC auto, Mimit Commissione Allerta Rapida su andamento prezzi: la parola alle associazioni consumatori

(Teleborsa) - Si è tenuta oggi al, la riunione della Commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi sull’RC auto. Come reso nota in una nota, lo scopo dell'incontro è stato approfondire le recenti dinamiche dei, a fronte di un aumento del prezzo medio del 7,3% in termini reali tra dicembre 2023 e lo stesso periodo nel 2022, come registrato da Ivass. Non sono mancate le reazioni da parte dellePer, servono. "Sosteniamo l’intenzione del Ministro Urso di avviare un lavoro di riforma sul settore, e in tal senso– spiega– Per contenere i costi e ridurre le tariffe a carico degli assicurati serve introdurre una polizza RC Auto flat con franchigia , la portabilità delle polizze al pari di quanto già avviene nel settore della telefonia, e superare l’indennizzo diretto, strumento che non ha determinato vantaggi per gli automobilisti oltre ad appesantire i costi delle assicurazioni. Indispensabile poi potenziare il ruolo dei periti, affinché la stima dei danni sia corretta e basata su elementi oggettivi e certi e disboscare il mercato da clausole vessatorie che limitano la libertà di scelta del danneggiato"."Chiediamo infine didove la polizza è obbligatoria per gli utenti a fronte della totale libertà tariffaria lasciata alle compagnie di assicurazioni – prosegue Mannacio – Lanciamo una sfida all’intero comparto per garantire trasparenza ai cittadini e ridare loro fiducia in tema di assicurazioni: ciò anche per incentivare la stipulazione di contratti assicurativi in altri rami, come quello delle calamità naturali, settore in cui gli incidenti e i relativi danni pesano come un macigno sui costi in capo alla collettività".Peril"Partorito il solito topolino. Rafforzare i poteri di monitoraggio serve molto a poco se poi non seguono mai azioni concrete", afferma il presidente."Se risultano rincari anomali in alcune città, stando agli stessi dati emersi durante la riunione di oggi, l'rc auto sale del 10,9% a Caltanissetta, del 10,4% a Roma e del 10,2% a Vercelli, allora bisogna che la Commissione, con il supporto dell'Ivass e dell'Istat, analizzi i prezzi praticati in queste città da ogni singola compagnia e i motivi addotti per questi balzi stratosferici, così da poter segnalare all'Antitrust tutte le anomalie, chiedendo all'Authority di verificare e accertare se in queste province vi sono accordi collusivi, intese restrittive della concorrenza o abusi di posizione dominante" conclude Dona.Presente oggi all’incontro indetto dalla Commissione di allerta rapida per analizzare l’andamento dei prezzi nel comparto assicurativo anche, che commenta "Dalla riunione odierna al Mimitsul settore delle auto e sui profondi cambiamenti che stanno interessando il comparto". "Al di là dei numeri su tariffe Rc auto e utili delle compagnie assicurative illustrati oggi, ciò che è emerso in modo lampante è la mancanza di una visione nitida su come si stia evolvendo il settore delle auto in Italia, e le relative conseguenze sul fronte assicurativo – afferma il– Autovetture sempre più sofisticate e tecnologiche determinano pezzi di ricambio sempre più all’avanguardia e costosi, con un impatto non indifferente sui costi delle riparazioni e sulle spese sostenute dalle imprese assicuratrici". "Per questo abbiamo chiesto oggi al Ministro Urso di istituire una sorta di “cartella clinica” delle automobili, che registri tutti gli interventi eseguiti sulle vetture nell’arco della loro vita, anche per evitare distorsioni del mercato e risarcimenti multipli dei danni, nel caso in cui un assicurato decida di incassare l’indennizzo a seguito di un sinistro senza però riparare la propria automobile", conclude Galli."L’impennata delle tariffe Rc Auto determina una maxi-stangata da oltre 1 miliardo di euro su base annua a carico degli automobilisti italiani. L’aumento dei prezzi delle polizze del +7,8% porta il costo medio dell’Rc auto a quota 391 euro a novembre", analizza il"Se si considera che in Italia, in base all’ultimo dato fornito da Ivass, circolano 43 milioni i veicoli assicurati, di cui 32,5 milioni di autovetture, la stangata sull’Rc auto rispetto ai prezzi medi del 2022 raggiunge la maxi-cifra di 1.007.500.000 euro solo per la categoria degli automobilisti. Il Governo Meloni deve intervenire in modo più efficace per limitare lo strapotere delle imprese assicuratrici e frenare l’escalation delle tariffe nel comparto, soprattutto in considerazione del fatto che i cittadini hanno l’obbligo di assicurare la propria autovettura, mentre le imprese assicuratrici non devono sottostare ad alcun limite tariffario – conclude il Codacons.Polemiche sollevate anche da, Associazione Italiana Periti Estimatori Danni, a margine della riunione indetta dalla Commissione di allerta rapida sui prezzi, che evidenza al Ministro Ursocirca l'accertamento dei danni alle autovetture, specie in merito a sistemi complessi di cui molti veicoli sono oggi dotati (ibridi, elettrici, ecc.), a partire dal fenomeno sempre più diffuso delle videoperizie, o perizie realizzate attraverso foto. "Il ruolo dei periti è fondamentale non solo ai fini di un contenimento della spesa per le riparazioni, ma anche per garantire la sicurezza dei veicoli e della circolazione stradale – ha spiegato il- Abbiamo denunciato alla Commissione di allerta rapida la prassi delle compagnie assicurative di liquidare i danni sulla base di preventivi e fatture emesse ancora prima di riparare i veicoli, fenomeno che fa aumentare il rischio di potenziali frodi e irregolarità nella riparazione, a danno d tutta la collettività che si ritrova poi a pagare tariffe rc auto più costose".