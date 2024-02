Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza al rialzo per la borsa di Wall Street, dopo i forti cali della vigilia dovuti al dato chiave sull'inflazione americana, risultato superiore alle aspettative. La statistica ha spinto a gli operatori a ridimensionare ulteriormente le scommesse su un prossimo taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve.Tra gli indici statunitensi, ilriporta una variazione pari a +0,19%; mentre, al contrario, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 4.980 punti. Sale il(+0,75%); come pure, guadagni frazionali per l'(+0,5%).