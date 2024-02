USA, delude dato inflazione: taglio FED più lontano

(Teleborsa) -cresce, infatti, più delle attesenel mese di gennaio. Il dato pubblicato nelle scorse ore dalallo zero le possibilità che laalmeno nel breve, optando per un taglio del costo del denaro., con grande probabilità,Il mese scorso, infatti, negli Stati Uniti i prezzi al consumo sono infatti saliti del, oltre le previsioni degli analisti che prevedevano. Su base mensile, l’aumento è stato dello 0,3%, anche in questo caso oltre il +0,2% del consensus. Anche il "core" rate, ossia l'indice dei prezzi al consumo depurato delle componenti più volatili quali cibo ed energia, più osservato dalla Fed, ha registrato un aumento dellosu base mensile, (+0,3% stimato dal mercato) contro il +0,3% del mese precedente. La variazione tendenziale si attesta alcome a dicembre e più delstimato dagli analisti.Tutte le borse hanno girato al ribasso o accentuato i cali dopo la diffusione del dato che di fatto allontana la possibilità di un taglio del costo del denaro da parte della"Per il momento l’inflazionedi quanto si pensasse. I principali fattori che hanno determinato il leggero aumento sono stati il rincaro degli alloggi, le tariffe aeree e, in misura minore, le cure mediche e l’istruzione”, sottolinea Christian Hantel, portfolio manager di Vontobel sottolineando che seppur "i dati non sono eccessivamente negativi, gli investitori sono stati colti di sorpresa. E le prime sforbiciate, che alcuni si aspettavano già per marzo-aprile,Anche per il senior market strategist di IG Italia,"non esistono al momento le condizioni per procedere a un cambio nelle strategie monetarie". “La preoccupazione dei membri del Fomc è soprattutto legata al ritorno delle pressioni inflazionistiche, con i salari dei lavoratori che sono tornati a crescere a unottolinea ancora l'esperto che guarda al m mese di luglio.