Airbus, nel 2023 ricavi oltre stime a 65,4 miliardi

Airbus

(Teleborsa) -archivia il 2023 conoltre le stime a 65,45 miliardi di euro, in crescita dell'11% rispetto all'anno precedente.sale a 3,79 miliardi di euro. Gli, al netto delle cancellazioni, sono stati pari a 2.094 aeromobili commerciali, rispetto a 1.078 del 2022.La società distribuirà unstraordinario di 1 euro per azione ed uno ordinario di 1,80 euro.Per il 2024 la società stima di consegnare circa 800 aeromobili commerciali; un utile operativo (Ebit) rettificato tra 6,5 e 7,0 miliardi di euro ed flusso di cassa libero prima del finanziamento ai clienti di circa 4,0 miliardi di euro."Nel 2023 abbiamo registrato una forte acquisizione di ordini in tutte le nostre attività e. Si è trattato di un risultato significativo data la complessità del contesto operativo”, ha affermato. “Continueremo a investire nel nostro sistema industriale globale, proseguendo nel contempo il nostro percorso di trasformazione e decarbonizzazione. Le nostre proposte di dividendi riflettono i forti dati finanziari del 2023, le nostre prospettive di crescita nel 2024 e il solido bilancio".