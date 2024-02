Ferrovie, Italo festeggia San Valentino con il cast del film “Romeo è Giulietta” di Giovanni Veronesi

(Teleborsa) - Nellasi è celebrata la giornata di, in un ambiente raffinato ed elegante, insieme al cast di", il nuovo film dicon Sergio Castellitto, Pilar Fogliati, Geppi Cucciari, Maurizio Lombardi, Serena De Ferrari, Domenico Diele e con Margherita Buy e con Alessandro Haber, prodotto da Indiana Production, Capri Entertainment e Vision Distribution in collaborazione con Sky, al cinema dal 14 febbraio.Italo ha deciso di coinvolgere tutti i dipendenti con l’iniziativa welfare "che per il secondo anno consecutivo sostiene e festeggia l’amore in tutte le sue forme e dimensioni. Hanno partecipato all’evento il regista Giovanni Veronesi, gli attori protagonisti Pilar Fogliati, Maurizio Lombardi, Serena De Ferrari e una folta rappresentanza dei Dipendenti di Italo. Dopo il cocktail i dipendenti Italo hanno assistito con il regista e il cast all’anteprima del film "Romeo è Giulietta" presso il The Space Cinema - Moderno a Piazza della Repubblica a Roma, un film che parla di amore e relazioni sondando la difficoltà odierna dei giovani sulla propria identità intesa anche come ricerca del proprio posto nel mondo.Il film racconta di Federico Landi Porrini (Sergio Castellitto) grande regista teatrale che è alla ricerca dei suoi Romeo e Giulietta per l’opera che dovrebbe consacrare definitivamente il suo prestigio e concludere la sua carriera. Tra le candidate spicca Vittoria (Pilar Fogliati) che viene però esclusa a causa di un’ombra sul suo passato. Determinata a ottenere comunque un ruolo nello spettacolo e con la complicità della sua amica truccatrice (Geppy Cucciari), la giovane attrice decide di ritentare sotto falsa identità, per dimostrare tutto il suo talento. È così che si trasforma in Otto Novembre, si propone per il ruolo di Romeo e ottiene la parte. Non le sembra poi così complicato interpretare qualcun altro, sia sul palco che dietro le quinte, neanche quando il suo fidanzato (Domenico Diele) viene scelto per interpretare il ruolo di Mercuzio. Vestire però i panni di un uomo le consentirà di scoprire molte cose su se stessa, ma soprattutto sulle persone che la circondano.Un’occasione per Italo per essere più vicino ai propri dipendenti su tutto il territorio, regalando i biglietti del film nelle sale delle città del proprio network, un gesto concreto che nutre la complicità e la gioia di stare insieme.