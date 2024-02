Giappone, produzione industriale in crescita a dicembre

(Teleborsa) - Confermata in aumento la produzione delle fabbriche giapponesi a dicembre. Secondo la stima definitiva dell'indice destagionalizzato della produzione industriale è salito dell'1,4%, seppur ad un ritmo più contenuto rispetto al +1,8% previsto nella stima preliminare e atteso dagli analisti. A novembre si era registrata una discesa dello 0,9%.Su base annuale il dato non destagionalizzato della produzione è in calo dell'1%.Leregistrano una salita del 2,2% mentre lesegnano una flessione dell'1,2%.La ratio scorte/vendite evidenzia una variazione pari a -2,9%.