Inflazione, Lagarde: calo proseguirà ma serve maggiore fiducia su obiettivo del 2%

(Teleborsa) - La presidente della, Christine Lagarde, ha dichiarato che "l'attualenell'area Euro è previsto proseguire, ma il Consiglio direttivo deve essere più fiducioso che ci porterà in maniera sostenibile al nostrodi inflazione del 2%". "Continueremo a seguire un approccio legato ai dati per determinare l'appropriato livello e la durata della restrizione tenendo conto delle prospettive di inflazione, delle dinamiche dell'inflazione di fondo e della forza della trasmissione della politica monetaria", ha ribadito Lagarde nelle sue dichiarazione introduttive inal Parlamento europeo.Alla BCE "siamo fiduciosi che 'direzionalmente' andiamo verso il 2% di inflazione in maniera tempestiva, ma come ho anche scritto nelle mie dichiarazioni iniziali dobbiamo essere più", ha sottolineato rispondendo ad una domanda ma non ha voluto sbilanciarsi a fare commenti sul quando arriverà ilai tassi di interesse, se a fine primavera o a inizio estate. "L'ultima cosa che voglio vedere da parte nostra è assumere una decisione avventata" sul taglio dei tassi di interesse "per poi vedere l'inflazione rimbalzare e dover assumere nuove", ha dichiarato nel corso dell'audizione.l'inflazione media dell'eurozona ha segnato una risalita meno energica del previsto. Mentre "l'inflazione di fondo, esclusi energia e alimentari, sta gradualmente calando. Ma la componente dei servizi ha mostrato segni di persistenza. La crescita dellecontinua essere forte e ci si attende che diventa diventi un fattore più rilevante delle dinamiche inflazionistiche nei prossimi trimestri, riflesso di mercati del lavoro tirati e delle richieste dei lavoratori di compensazione per l'inflazione", ha poi sottolineato la presidente della BCE.Lagarde ha poi riferito che l'Istituto di Francoforte completerà la revisione del suoper le operazioni ditra circa due mesi. "Arriveremo a un punto in cui bisognerà decidere quanta liquidità serva e che meccanismo usiamo per spingere i tassi dove li vogliamo. Questo includerà molto probabilmente una convergenza di misure sul portafogli titoli ma anche operazioni di prestito, non abbiamo ancora completato questo esercizio che dovrebbe finire tra un paio di mesi – ha spiegato –. A quel punto il quadro operativo che dovrà essere approvato dal Consiglio sarà presentato. Sarà un sistema che darà certezza per gli operatori e per le banche, che sapranno come intendiamo operare per guidare i tassi dove vogliamo che vadano"."I primidell'euro sono stati un successo", con una inflazione media che a dispetto dei recenti picchi sull'intero periodo si è attestata al 2,1%, ha voluto sottolineare Lagarde. "Ma il nostro lavoro non è finito – ha aggiunto –. L'non è a un punto di arrivo: ogni generazione europea deve scrivere il suo capitolo nella storia della valuta". "Con il nuovoche sta emergendo i motivi per rafforzare la nostra valuta condivisa sono più forti che mai", ha aggiunto."Le prossimeoffriranno l’occasione per definire una nuova e ambiziosa agenda per approfondire ulteriormente la nostra Unione economica e monetaria. È essenziale che tutti i politici colgano questa opportunità per garantire che l’Europa possa rispondere alle sfide comuni che stiamo affrontando", ha sottolineato Lagarde nelle sue dichiarazioni iniziali.