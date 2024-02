La SIA, nel quarto trimestre backlog +4%

La SIA

(Teleborsa) - Nell’ultimo trimestre del 2023,, società attiva nel settore dell’engineering & design con focus sulle infrastrutture critiche, ha registrato un Valore della Produzione per 5,5 milioni di Euro, pari al 33% dei ricavi dell’anno.Ildell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 è pari a circa complessivi 16,6 milioni di Euro, in crescita del 7,4% rispetto all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022.Laal 31 dicembre 2023 è pari a 4,8 milioni di Euro, con un incremento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente di circa 6 Milioni di Euro legato principalmente all’aumento di capitale avvenuto grazie alla quotazione nel mercato EGM.Ilal 31 dicembre 2023 si attesta a 36,4 milioni di Euro. La crescita rispetto al terzo trimestre 2023 (34,9 Milioni) è pari al 4%, coerentemente con il generale ramp up del business della Società. Rispetto all’ammontare di settembre (34,9 milioni di euro) sono stati trasformati in ricavi circa 5 milioni di Euro e sottoscritti nuovi accordi per circa 6,5 milioni di Euro.