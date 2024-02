Obiettivo Uni.Co: il 28 febbraio i commercialisti nelle università

(Teleborsa) - Incontrare gli studenti nelle università italiane per favorire l'orientamento alla professione di commercialista. Nasce soprattutto con questa finalità "", un(Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) realizzato con il patrocinio del Consiglio nazionale della categoria e della Cassa Dottori Commercialisti, in collaborazione con la(International Union Young Accountants).L'evento si svolgerài cui rappresentanti incontreranno gli studenti per parlare degli sviluppi della professione di commercialista, delle nuove specializzazioni che offrono grandi opportunità per i giovani e dell'importanza di appartenere ad un albo professionale ai fini della creazione di valore per il sistema economico nazionale.In tutte le sedi verrà trasmesso un videomessaggio con i saluti istituzionali di, presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti;, presidente dell'UNGDCEC;, delegata UNGDCEC Tirocinio e Rapporti con le Università."Dall'ultimo rapporto statistico della professione, realizzato dalla Fondazione Nazionale della categoria, emerge che il Registro dei praticanti ha perso l'8,4% degli iscritti – afferma, presidente nazionale dei commercialisti –. Le cause di questa situazione derivano dall'aver interrotto i legami con le università, che rappresentano il vero vivaio delle professioni. Se saremo presenti in maniera forte, visibile e comprensibile nelle aule universitarie, per far conoscere la funzione del commercialista da un punto di vista tecnico e sociale, avremo più giovani negli studi professionali"."Siamo molto orgogliosi di lanciare Obiettivo Uni.Co, un progetto che ci sta molto a cuore – spiega, presidente dell'UNGDCEC – Una giornata nazionale in cui l'Unione incontra gli studenti nelle Università di tutta Italia al fine di favorire l'orientamento alla professione, illustrandone i punti di forza e gli sviluppi futuri, nonché per raccontare la centralità del ruolo del commercialista sempre più presente al fianco degli imprenditori nelle varie fasi della vita delle imprese, quale volano per creare valore per le stesse, per i cittadini e per le pubbliche amministrazioni"."Favorire un contatto sempre più stretto con le università è fondamentale per il futuro della nostra categoria, per questo abbiamo dato il nostro sostegno a Obiettivo Uni.Co dell'UNGDEC", evidenzia, Presidente della Cassa Dottori Commercialisti. "L'iniziativa, tra l'altro, è sinergica al percorso e alle strategie di diffusione della cultura previdenziale e di valorizzazione della professione che abbiamo già da tempo avviato, in particolare dallo scorso anno abbiamo promosso il progetto "Fare i conti con il Futuro", in collaborazione con l'Università "La Sapienza" di Roma e l'Università degli studi Federico II di Napoli, con specifici moduli formativi dedicati. Il nostro obiettivo per il 2024 è ampliare la rete di Atenei coinvolti per raggiungere una platea sempre più ampia di studenti universitari".