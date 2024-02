Banca Sistema, Intesa lima target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

Banca Sistema

(Teleborsa) -ha abbassato ilsu, quotata su Euronext STAR Milan e specializzata nell'acquisto di crediti commerciali verso la PA e di crediti fiscali, aper azione (da 1,37 euro) e confermato laa "". La revisione del giudizio è arrivata dopo la pubblicazione dei risultati 2023 Gli analisti scrivono che l'anno fiscalesulla performance dei ricavi, con un calo del NII del 4Q23 in attenuazione e un trading income più forte (dalla cessione del portafoglio govies e dall'Ecobonus). Nonostante un'accelerazione dei costi operativi, il contributo all'utile netto del 4trim23 è migliorato sequenzialmente e su base annua, anche grazie ad una qualità degli attivi ancora molto favorevole."Consideriamo, in cui Banca Sistema dovrebbe progressivamente modificare la performance dei propri ricavi, grazie all'ulteriore rivalutazione degli asset e all'integrazione delle attività di pegno acquisite da Banco Invest in Portogallo", si legge nella ricerca..