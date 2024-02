Commercialisti: Questionario su pari opportunità tra iscritti

(Teleborsa) - Fino al prossimo 21 marzo leed ipotranno rispondere ad un questionario predisposto dal Comitato Pari Opportunità del Consiglio nazionale della categoria finalizzato a comprendere la realtà delle pari opportunità tra gli iscritti a livello nazionale e a raccogliere indicazioni utili sulle aree che richiedono ulteriori approfondimenti e interventi.A comunicarlo agli Ordini territoriali della categoria è lo stesso Consiglio nazionale attraverso la nota informativa n. 11 del 15 febbraio 2024 a firma del presidente. Nella nota si sottolinea come il questionario, articolato in 25 domande, sia completamente anonimo, di facile compilazione e che le risposte verranno elaborate e diffuse esclusivamente in forma aggregata.Nelle prossime settimane, sarà ilNazionale ad elaborare e diffondere i risultati della ricerca attraverso i canali istituzionali del Consiglio nazionale.“Il, nell’ambito delle sue prerogative istituzionali, ha avviato una iniziativa che auspico possa riscuotere la più ampia partecipazione possibile – spiega, vicepresidente del Consiglio nazionale e presidente del CPO Nazionale –. Si tratta di una consultazione diretta, indirizzata a tutte le professioniste e a tutti i professionisti iscritti all’Ordine, sulla parità di genere nella nostra professione. Il questionario fa parte di un più ampio progetto di ricerca sulla qualità percepita nell’esercizio della professione e sulla conciliazione dei tempi di vita/lavoro”.