Europa, Draghi: "Emissione di debito comune per finanziare gli investimenti"

(Teleborsa) - "L'apertura dei mercati globali ha portato decine di Paesi nell'economia mondiale e ha fatto uscire dalla povertà milioni di persone, 800 milioni solo in Cina negli ultimi 40 anni. Ha generato il più ampio e rapido miglioramento della qualità della vita mai visto nella storia. Ma il nostro modello di globalizzazione conteneva anche una debolezza fondamentale. La persistenza del libero scambio fra Paesi necessita che vi siano regole internazionali e regolamenti delle controversie recepite da tutti i Paesi partecipanti. Ma in questo nuovo mondo globalizzato, l'impegno di alcuni dei maggiori partner commerciali a rispettare le regole è stato ambiguo fin dall'inizio. A differenza del mercato unico dell'UE, dove il rispetto delle regole è intrinseco e avviene attraverso la Corte di giustizia europea, le organizzazioni internazionali create per supervisionare l'equità del commercio globale non sono mai state dotate di indipendenza e poteri equivalenti. Pertanto, l'ordine commerciale mondiale globalizzato è sempre stato vulnerabile a una situazione in cui qualsiasi paese o gruppo di paesi poteva decidere che il rispetto delle regole non sarebbe servito ai propri interessi a breve termine". È quanto ha affermatonel suodurante il conferimento del"La globalizzazione – ha proseguito– ha portato aed i responsabili politici hanno tardato a riconoscerne le conseguenze. Questi squilibri sono sorti in parte perché l'apertura del commercio avveniva tra Paesi con livelli di sviluppo molto diversi, il che ha limitato la capacità dei Paesi più poveri di assorbire le importazioni da quelli più ricchi e ha dato loro la giustificazione per proteggere le industrie domestiche nascenti dalla concorrenza estera. Ma riflettono anche scelte politiche deliberate in ampie parti del mondo per accumulare avanzi commerciali e limitare l'aggiustamento del mercato".A questo – ha proseguito Draghi – non è corrisposto un aumento della domanda di investimenti. Gli investimenti pubblici sono diminuiti di quasi due punti percentuali nei Paesi del G7 dagli anni '90 al 2010, mentre gli investimenti del settore privato si sono bloccati una volta che le imprese hanno ridotto la leva finanziaria dopo la grande crisi finanziaria. Questo calo dei tassi reali ha contribuito in modo sostanziale alle sfide incontrate dalla politica monetaria negli anni 2010, quando i tassi di interesse nominali sono stati schiacciati sul limite inferiore. La politica monetaria è stata ancora in grado di generare occupazione attraverso misure non convenzionali e ha prodotto risultati migliori di quanto molti si aspettassero. Ma queste misure non sono state sufficienti per eliminare completamente il rallentamento del mercato del lavoro. Le conseguenze sociali si sono manifestate in unapoiché i posti di lavoro sono stati spostati dalla delocalizzazione o le richieste salariali sono state contenute dalla minaccia della delocalizzazione. Nelle economie del G7, le esportazioni e le importazioni totali di beni sono aumentate di circa 9 punti percentuali dall'inizio degli anni '80 alla grande crisi finanziaria, mentre la quota di reddito del lavoro è scesa di circa 6 punti percentuali in quel periodo. Si è trattato del calo più marcato da quando i dati relativi a queste economie sono iniziati nel 1950"."Di fronte a mercati del lavoro fiacchi, investimenti pubblici in calo, diminuzione della quota di manodopera e delocalizzazione dei posti di lavoro, ampi segmenti dell'opinione pubblica dei Paesi occidentali – ha spiegato Draghi – si sono giustamente sentiti lasciati indietro dalla globalizzazione.Di conseguenza, contrariamente alle aspettative iniziali,perché la democrazia e la libertà non viaggiano necessariamente con i beni e i servizi, ma li ha anche indeboliti nei Paesi che ne erano i più forti sostenitori, alimentando invece l'ascesa di forze orientate verso l'interno. La percezione dell'opinione pubblica occidentale è diventata quella che i cittadini comuni stessero giocando in un gioco imperfetto, che aveva causato la perdita di milioni di posti di lavoro, mentre i governi e le imprese rimanevano indifferenti. Al posto dei canoni tradizionali di efficienza e ottimizzazione dei costi, i cittadini volevano una distribuzione più equa dei benefici della globalizzazione e una maggiore attenzione alla sicurezza economica. Per ottenere questi risultati, ci si aspettava un uso più attivo dello statecraft (l'arte di governare), che si trattasse di politiche commerciali assertive, protezionismo o redistribuzione". Una tendenza che – ha sottolineato– è stata rafforzata dalla pandemia, portando molte economie occidentali verso il re-shoring delle industrie strategiche e l'avvicinamento delle catene di fornitura critiche, e dalla guerra di aggressione in Ucraina che messo in luce i pericoli di un'eccessiva dipendenza da partner commerciali grandi e inaffidabili che minacciano i nostri valori.In tale scenario è aumentata inoltre – ha detto Draghi – l'"Questo periodo di profondi cambiamenti nell'ordine economico globale – ha evidenziato Draghi – comporta. In primo luogo, cambierà la natura degli shock a cui sono esposte le nostre economie. Ora, con l'avanzamento della Cina nella catena del valore, non sarà sostituita da un altro esportatore di rallentamento del mercato del lavoro globale. Al contrario, è probabile che si verifichino shock negativi dell'offerta più frequenti, più gravi e anche più consistenti, mentre le nostre economie si adattano a questo nuovo contesto. Per ristrutturare le catene di approvvigionamento e decarbonizzare le nostre economie, – ha aggiunto – dobbiamo investire un'enorme quantità di denaro in un orizzonte temporale relativamente breve, con il rischio che il capitale venga distrutto più velocemente di quanto possa essere sostituito"."Il secondo cambiamento chiave nel panorama macroeconomico – ha detto Draghi – è che lil che significa, mi aspetto, deficit pubblici persistentemente più elevati. Il ruolo della politica fiscale è classicamente suddiviso in allocazione, distribuzione e stabilizzazione, e su tutti e tre i fronti è probabile che le richieste di spesa pubblica aumentino.sarà chiamata a incrementare gli investimenti pubblici per soddisfare le nuove esigenze di investimento. I governi dovranno affrontare le disuguaglianze di ricchezza e di reddito. Inoltre, in un mondo di shock dell'offerta, la politica fiscale dovrà probabilmente svolgere anche un ruolo di stabilizzazione maggiore, un ruolo che in precedenza avevamo assegnato principalmente alla politica monetaria"."Un mondo di– ha avvertito Draghi – rende più difficile la stabilizzazione monetaria. I ritardi della politica monetaria sono in genere troppo lunghi per frenare l'inflazione indotta dall'offerta o per compensare la contrazione economica che ne deriva, il che significa che la politica monetaria può al massimo concentrarsi sulla limitazione degli effetti di secondo impatto. Pertanto, la politica fiscale sarà naturalmente chiamata a svolgere un ruolo maggiore nella stabilizzazione dell'economia, in quanto le politiche fiscali possono attenuare gli effetti degli shock dell'offerta sul PIL con un ritardo di trasmissione più breve. Lo abbiamo già visto durante lo shock energetico in Europa, dove i sussidi hanno compensato le famiglie per circa un terzo della loro perdita di benessere e in alcuni Paesi dell'UE, come l'Italia, hanno compensato fino al 90% della perdita di potere d'acquisto per le famiglie più povere"."Inoltre, – ha aggiunto– abbiamo un terzo cambiamento: se stiamo entrando in un'epoca di maggiore rivalità geopolitica e di relazioni economiche internazionali più transazionali, i. I Paesi che vogliono continuare a esportare beni potrebbero dover essere più disposti a importare altri beni o servizi per guadagnarsi questo diritto, pena l'aumento delle misure di ritorsione. Questo cambiamento nelle relazioni internazionali inciderà sull'offerta globale di risparmio, che dovrà essere riallocato verso gli investimenti interni o ridotto da un calo del PIL. In entrambi gli scenari, la pressione al ribasso sui tassi reali globali che ha caratterizzato gran parte dell'era della globalizzazione dovrebbe invertirsi. Per stabilizzare il potenziale di crescita e ridurre la volatilità dell'inflazione, avremo bisogno di un cambiamento nella strategia politica generale, che si concentri sia sul completamento delle transizioni in corso dal lato dell'offerta, sia sullo stimolo alla crescita della produttività, dove l'adozione estesa dell'IA (intelligenza artificiale) potrebbe essere d'aiuto".Per fare tutto questo in fretta – ha proseguito Draghi – "sarà necessario unun costo del capitale sufficientemente basso per stimolare la spesa per gli investimenti, una regolamentazione finanziaria che sostenga la riallocazione del capitale e l'innovazione, e una politica della concorrenza che faciliti gli aiuti di Stato quando sono giustificati".Una delle implicazioni di questa strategia, per Draghi, è che "la politica fiscale diventerà probabilmente più interconnessa alla politica monetaria. A breve termine, se la politica fiscale avrà uno spazio sufficiente per raggiungere i suoi vari obiettivi dipenderà dalle funzioni di reazione delle banche centrali"."In Europa, dove le politiche fiscali sono decentralizzate, – questa la proposta di– possiamo anche fare un passo avanti finanziando più investimenti collettivamente a livello dell'Unione. L'amplierebbe lo spazio fiscale collettivo a nostra disposizione, alleggerendo alcune pressioni sui bilanci nazionali. Allo stesso tempo, dato che la spesa dell'UE è più programmatica – spesso si estende su un orizzonte di più anni – la realizzazione di investimenti a questo livello garantirebbe un impegno più forte affinché la politica fiscale sia in ultima analisi non inflazionistica, cosa che le banche centrali potrebbero riflettere nelle loro prospettive di inflazione a medio termine. In secondo luogo, se le autorità fiscali dovessero definire percorsi di bilancio credibili in questo modo, le banche centrali dovrebbero assicurarsi che l'obiettivo principale delle loro decisioni siano le aspettative di inflazione. Nei prossimi anni la politica monetaria si troverà ad affrontare un contesto difficile, in cui dovrà più che mai distinguere tra inflazione temporanea e permanente, tra spinte alla crescita salariale e spirali che si autoavverano, e tra le conseguenze inflazionistiche di una spesa pubblica buona o cattiva. In questo contesto, una misurazione accurata e un'attenzione meticolosa alle aspettative di inflazione sono il modo migliore per garantire che le banche centrali possano contribuire a una strategia politica globale senza compromettere la stabilità dei prezzi o la propria indipendenza".