Rally di NatWest a Londra, titolo festeggia utile sopra attese

NatWest Group

FTSE 100

gruppo bancario inglese

NatWest Group

(Teleborsa) - Rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,16%.A fare da assist alle azioni contribuiscono i conti della banca britannica che ha registrato un utile ante imposte di 6,2 miliardi di sterline, per il 2023, superiore alle previsioni degli analisti.La banca ha inoltre, dopo che il suo predecessore Alison Rose si è dimesso a causa di uno scandalo sulla privacy dei conti.Gli azionisti riceveranno un dividendo finale di 11,5 pence per azione, mentre la banca effettuerà anche un riacquisto di azioni per 300 milioni di sterline.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa delrispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte darestano ancora lette in chiave negativa. Qualche segnale di miglioramento emerge invece per l'impostazione di breve periodo, letto attraverso gli indicatori più veloci che evidenziano una diminuzione della velocità di discesa. Possibile a questo punto un rallentamento della discesa in avvicinamento a 2,131 sterline. La resistenza più immediata è stimata a 2,358. Le attese sono per una fase di reazione intermedia tesa a riposizionare il quadro tecnico su valori più equilibrati e target a 2,586, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.