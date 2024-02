S&P: "Tasso di default corporate speculative-grade in Europa si stabilizzerà al 3,5% entro dicembre 2024"

(Teleborsa) - "Ila 12 mesi per le emittenti corporate in Europa si stabilizzerà al 3,5% entro dicembre 2024, allo stesso livello di dicembre 2023, il che indica una relativa stabilizzazione del tasso di default entro la fine dell'anno, dopo un aumento a livelli leggermente superiori previsto per l'estate". È quanto prevede S&P Global Ratings in un report.Un rallentamento prolungato della crescita (o una recessione), in particolare se innescato da un significativo deterioramento dei conflitti regionali che si ripercuotono sull'Europa, potrebbe far salire ilnelloNonostante il recente ottimismo del mercato e il calo dei rendimenti a tasso fisso, per molte imprese e famiglie – rileva il report – si prospettano ancora oneri più elevati in termini diLe prossime scadenze a tasso fisso di quest'anno e del prossimo costringeranno gli emittenti a confrontarsi conrispetto a quelli del debito esistente.S&P ritiene che, come nel 2023, icome i beni di consumo e i media e l'intrattenimento, registreranno probabilmente il numero più alto di default nel 2024. Anche i settori chimico e dell'healthcare potrebbero registrare un elevato numero di default in termini relativi, dal momento che questi settori presentano molti emittenti con flussi di cassa negativi e un'alta percentuale di rating "CCC/CC".