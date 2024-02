Avvera entra nel settore dei finanziamenti con dilazione del pagamento

(Teleborsa) -società delspecializzata nel credito a tutte le famiglie, entra nel settore dei finanziamenti con dilazione del pagamento (definiti Buy Now Pay Later o BNPL) e ha reso disponibileo che permette ai clienti dei negozi fisici convenzionati di dilazionare il pagamento degli acquisti effettuati in quattro rate senza interessi o spese accessorie. IIl servizio è ad oggi disponibile per importi da 200 euro a 2.000 euro (in quattro rate), l’obiettivo è arrivare entro la fine del 2024 a 12 rate di durata e ad un importo massimo di 3.500 euro mantenendo inalterata la user experience del cliente. Il nuovo servizio è stato lanciato grazie alla strategica acquisizione a Luglio 2023 di un ramo d’azienda di, giovane startup italiana specializzata nel segmento di operazioni che consentono di acquistare ora e pagare in futuro, nata a metà 2018 e vincitrice nello stesso anno del Premio Fintech & Insurtech dell’Osservatorio Digitale del Politecnico di Milano. L’incontro e la successiva intesa con SplittyPay sono nati dall’intenso lavoro del Gruppo Credem in ambito, che da oltre due anni collabora e investe nell’ecosistema delle Startup italiane e internazionali, permettendo a tutte le aziende del Gruppo di accedere a questo ecosistema. Utilizzando tale servizio, la prima operazione avviene in meno di 2 minuti, tramite riconoscimento con sistemi di verifica di identità digitale (Spid o Videoselfie), in modalità completamente virtuale digitale e online, senza necessità di un supporto fisico POS dedicato. L’ingaggio per il cliente avviene tramite un semplice QR-CODE che permette di accedere ad un weblink: non è necessario scaricare alcuna APP e per il negozio che propone la soluzione non ci sono costi di installazione o canoni di manutenzione. Le eventuali operazioni seguenti sono ulteriormente semplificate. Il secondo acquisto tramite SplittyPay by Avvera può avvenire invece in meno di un minuto.L’operazione si inserisce nellain ambito di innovazione digitale e offerta multicanale per rispondere alla costante evoluzione delle esigenze dei clienti, sempre più orientate alla semplicità ed alla rapidità di interazione anche per quanto riguarda il finanziamento degli acquisti. Il settore del Buy Now Pay Later riscuote oggi l’interesse del 54% degli italiani, in particolare nella fascia d’età 45-54 anni. A seguito della buona riuscita dell’operazione,con un team interno dedicato grazie all'acquisizione di parte della piattaforma informatica, dell’esperienza maturata nel corso degli anni dal team SplittyPay, dei convenzionati e del brand, con l’obiettivo di trasformare l’attuale offerta in un business sostenibile e scalabile, in linea con le nuove normative in materia di credito.La soluzione è stata infatti costruita mettendo a fattor comune le migliori esperienze di mercato con una attenzione particolare alle esigenze per il processo di una vendita presso il punto vendita fisico ed è disponibile anche il processo e-commerce."L’ingresso da parte di Avvera nel mondo del Buy Now Pay Later rappresenta un momento storico per la nostra azienda", ha commentato"Il nostro modello multicanale e multiprodotto", ha aggiunto Montanari, "si arricchisce di questa ulteriore opportunità, costruita in tempi molto rapidi, coniugando le migliori esperienze del mercato con un'attenzione particolare alle aspettative del cliente in termini di semplicità e velocità all’interno del negozio fisico. E’ un mercato potenziale molto importante su cui intendiamo investire nei prossimi anni".