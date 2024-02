Azionario europeo in rosso con Wall Street chiusa. Bene TIM a Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, con la prima seduta della settimana che è caratterizzata dall'(Wall Street è chiusa oggi). Nessuna indicazione sul fronte macroeconomico, con l'assenza di dati in Europa e Stati Uniti; intanto, in Giappone a dicembre gli ordini di macchinari core sono aumentati di +2,7% m/m, in linea con il consensus, anticipando una decisa ripartenza degli investimenti nel primo semestre del 2024. Per quanto riguarda la politica monetaria, ieri inlanon ha modificato (come da attese) il tasso di riferimento a 1 anno, lasciandolo a 2,50%.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,02%. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 2.020,1 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) perde lo 0,76% e continua a trattare a 78,59 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +148 punti base, con ilche si posiziona al 3,86%.si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,34%, sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,1%, e contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,48%.Si muove in frazionale ribasso, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,39%, troncando così la scia rialzista sostenuta da tre guadagni consecutivi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il, che retrocede a 33.735 punti. Poco sotto la parità il(-0,42%); come pure, negativo il(-0,74%).di Piazza Affari, in evidenza, che mostra un forte incremento del 4,24% (dopo che BofA ha migliorato la raccomandazione a "Buy" in vista del Capital Markets Day previsto per il 7 marzo). Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dell'1,33%. Resistente, che segna un piccolo aumento dell'1,13%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,60%.scende dell'1,91%. Calo deciso per, che segna un -1,85%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,63%.Tra i(+2,69%),(+2,07%),(+0,93%) e(+0,81%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,47%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,13%. Preda dei venditori, con un decremento del 2,11%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,95%.