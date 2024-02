Energia elettrica, tutto quello che c'è da sapere sul passaggio al mercato libero

(Teleborsa) - C'è ancora confusione fra gli, che dal 1° luglio passeranno nel mercato libero o, in alternativa, confluiranno nel regime a Tutele graduali, che li accompagnerà alla fine del mercato tutelato. Confusione che lascerebbe il posto a unase si capisse che lanon è una scadenza irreversibilema semplicemente una data da cui i 4,5 milioni di utenti "non vulnerabili" verranno accompagnati adAttualmente sono già nel mercato liberoSolo nel 2023 hanno scelto di passare al mercato libero 1,3 milioni di utenti. Nelrestano circadi utenti, di cui lae quindi destinatari di tutele specifiche, mentre l'altra metà dovrà scegliere se abbracciare da subito il mercato libero o rinviare ancora un po' questa decisione, confluendo per circa tre anni nel mercato a tutele graduali. Un regime che si potrà abbandonare per quello libero quando si vuole senza problemi di interruzione di fornitura.Il 1° luglio è la data in cuise passare al mercato libero, accettando una delle centinaia di offerte sul mercato che li faccia risparmiare,e confluire nel mercato a, venendo assegnato all'operatore che si è aggiudicato la gara indetta dall'ARERA.In questo secondo caso,rispetto al Mercato in Maggior tutela, in quantole condizioni contrattuali eper l'energia. Il fornitore sarà quello assegnato ad esito della gara, con offerte "al ribasso", svolta a gennaio scorso, cui hanno partecipato una ventina di operatori e che ha visto Enel ed HERA fare il pieno ed aggiudicarsi il numero massimo di aree consentito dal regolamento.Il sistema di tutele graduali punta ad. Se alla scadenza non avranno deciso continueranno ad essere serviti dall'aggiudicatario della gara con l'offerta di mercato libero più vantaggiosa di cui dispone nel suo portafoglio. Caratteristica delle tutele graduali è unain tutto il Paese definita dall'ARERA.Il consumatore che non sceglie, tra aprile e giugno riceverà una comunicazione dal suo attuale fornitore sul mercato tutelato, in cui sarà riportato, tra l'altro, il(ma senza indicazione del nuovo prezzo). Entro fine giugno Arera definirà le condizioni economiche. Dal primo luglio verrà attivato il Servizio a Tutele Graduali ed entro il 12 luglio il nuovo fornitore contatterà il cliente comunicando le, incluse le condizioni economiche.L'offerta ab tutele graduali ovviamente sarà un'offerta standard, che quindi non terrà conto del profilo del cliente né dei suoi consumi, a differenza delle offerte del mercato libero che spesso sono "su misura" per la tipologia di cliente.La tariffa del mercato arispetto a quella applicata nella 'Maggior tutela', consentendo un risparmio di pochi euro al mese, mantenendo una correlazione con il prezzo delle materie prime ed essendo, che minacciano una fiammata del prezzo delle commodity. In più,per tutti in quanto le esigenze del singolo non sono quelle di una famiglia.Nel mercato libero, invece, ci sonod anche offertequindi non esposto a rischi. La scelta della propria offerta può tener conto della convenienza, prezzo fisso e non indicizzato, per proteggersi da eventuali rincari dell'energia, oppure di, di servizi o prodotti aggiuntivi come gas, fibra, mobilità, fotovoltaico, o delle caratteristiche del venditore quali la presenza anche di negozi fisici, touch point digitale, call center per orari prolungati.Per i clienti che passano dal mercato tutelato allerispetto al Pun (prezzo di riferimento all'ingrosso dell'energia elettrica) per singolo sito (le offerte degli operatori in gara sono state formulate per singolo sito) che equivale a circa 3 euro al mese, quindi un risparmio minimo.