Ex Ilva, Invitalia chiede l'ammistrazione straordinaria: si va verso il commissariamento

(Teleborsa) -ha inviato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy l'istanza per richiedere l'amministrazione straordinaria di. In una nota ha infatti spiegato che il socio privato si è mostrato indisponibile a garantire la continuità aziendale o a sciogliere la joint venture. Dopo il fallimento dell'ultima trattativa conè quindi certo l'arrivo di un commissario: mancano ancora alcune verifiche tecniche ma il governo già oggi dovrebbe annunciarlo aidei lavoratori dell'ex Ilva e ai rappresentanti dell'indotto che sono stati già convocati a Palazzo Chigi alle 19.15.Acciaierie d'Italia ha intanto depositato domanda di, con richiesta di misure protettive. Si tratta di una decisione il cui esito è difficile da valutare, che prevede 60-120 giorni di tempo per presentare l'istanza di concordato preventivo vera e propria. Il concordato preventivo è uno strumento che serve ad affrontare unain modo diverso rispetto a quello dell'amministrazione straordinaria richiesto da Invitalia."Invitalia – si legge nella nota della società –, dopo aver esperito negli ultimi mesi, e da ultimo in queste settimane, - in costante dialogo con il governo - ogni tentativo possibile di accordo con il socio privato, preso atto dell'indisponibilità di quest'ultimo a contribuire a garantire lao a sciogliere lain modo equilibrato e conforme alle normative vigenti anche di fonte europea, nell'ambito di una situazione di crisi non dipendente dalla volontà né da responsabilità gestionali della parte pubblica, ha inoltrato oggi al Ministero delleun'istanza per le conseguentitecniche e amministrative per la procedura di amministrazione straordinaria per Acciaierie d'Italia spa”.Il ministroaveva già dichiarato che “l'investitore straniero che guida l'azienda (Arcelor Mittal, ndr), e che ha la maggioranza delle azioni, non intende mettere risorse”. "Se non intende investire sull'impresa, credo che sia giusto che il Paese si riappropri di quello che è il frutto del lavoro, del sacrificio di intere generazioni”, aveva aggiunto.Per evitare l'amministrazione straordinaria, sarebbe stato necessario che il gruppo franco-indiano decidesse di cedere la propria quota ad un altro acquirente, sciogliendo quindi la joint venture. Secondo alcune indiscrezioni si erano fatti avanti il magnate ucraino Rinat Akhmetov, patron di, che controllava l'Azovstal di Mariupol distrutta dai russi.