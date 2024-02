Newlat Food crolla in Borsa. Intesa: strategia è di perseguire M&A accrescitivo

Intesa Sanpaolo

Newlat Food

(Teleborsa) - "Riteniamo che la". È il primo commento degli analisti dialla notizia che Newlat Food, gruppo italiano multi-brand del settore agro-alimentare e quotato su Euronext STAR Milan, ha interrotto le negoziazioni per l'acquisizione del 100% del capitale di Princes, dopo che Mitsubishi Corporation, che possiede la società britannica, ha rifiutato una nuova offerta rivista."Il management ha confermato ancora una volta la propria attenzione allo sfruttamento delle opportunità esterne, ottenibili grazie al forte profilo finanziario e di generazione di cassa della società - si legge in una nota - Sulla base delle dichiarazioni del management di novembre (call sui risultati dei nove mesi), la società dovrebbe essere coinvolta in".Il gruppo alimentare ha detto di esserequalora il venditore fosse disposto a prendere in considerazione nuovamente la vendita in base all'ultima offerta presentata.Intanto, la notizia ha mandatosi posiziona a 7 euro, con una. Atteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto vista a 6,717 e successiva a 6,433. Resistenza a 8,057.