Portobello, ok CdA aumento capitale da 5,99 milioni

Portobello

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, società che opera attraverso l’attività di barter nel settore editoriale e pubblicitario e proprietaria della omonima catena retail e del portale ePRICE, riunitosi in data odierna, ha deliberato di dare ulteriore esecuzione alla delega conferita dall’Assemblea Straordinaria in data 23 novembre 2023, aumentando il capitale sociale, a pagamento ed in via scindibile, per un importo massimo di Euro 5.999.700,00 (comprensivo di sovrapprezzo), mediante emissione di massime n. 857.100 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso.Le azioni di nuova emissione verranno offerte in sottoscrizione nell’ambito di un collocamento privato da realizzarsi attraverso unae saranno emesse con esclusione del diritto di opzione, in quanto da riservarsi esclusivamente a “investitori qualificati” (anche esteri).Le nuove azioni saranno offerte ad un, pari al prezzo di sottoscrizione delle azioni offerte nell’ambito dell’aumento di capitale offerto in opzione ai soci avviato dalla Società in data 11 gennaio 2024 e concluso positivamente.Il Consiglio di Amministrazione ha conferito a ciascuno tra il Presidente del Consiglio di Amministrazione Pietro Peligra e l’Amministratore Delegato Simone Prete, disgiuntamente tra loro, il potere di dare attuazione alla delibera di aumento di capitale individuando il numero definitivo delle azioni di nuova emissione.A ragione dell’esistenza di azioni senza indicazione del valore nominale, il prezzo puntuale di sottoscrizione sarà imputato per Euro 0,19 a quota capitale e per il residuo a sovrapprezzo. In caso di integrale sottoscrizione delle n. 857.100 azioni di nuova emissione, il capitale sociale post aumento di Portobello sarà rappresentato da n. 5.511.652 azioni ordinarie, aventi tutte le medesime caratteristiche di quelle attualmente in circolazione, per un capitale nominale di complessivi Euro 1.054.440,90.L’operazione, spiega una nota, ha il fine di contribuire acontribuendo altresì all’ampliamento della capitalizzazione di Borsa e all’incremento del flottante con conseguente ampliamento e diversificazione della base azionaria agevolando lo scambio dei titoli.