Servizi Italia, CdA approva l'incorporazione di Ekolav

Servizi Italia,

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione disocietà attiva nel mercato dell’outsourcing di servizi ospedalieri in Italia, Brasile, Turchia, India e Albania, ha approvato in data odierna il progetto di fusione per incorporazione della controllata totalitaria Ekolav, società della quale Servizi Italia ha acquisito il controllo totalitario in data 19 luglio 2019 e operativa sul mercato italiano nel settore del lavanolo biancheria per strutture sanitarie e socio-assistenziali.Il progetto di fusione è stato altresì approvato, sempre in data odierna, dall’Amministratore unico di Ekolav.L’approvazione del Progetto da parte degli organi amministrativi delle società coinvolte - spiega una nota - rappresenta l’avvio dell’iter di fusione. Tale fusione si colloca nell’ambito di un processo di semplificazione e riorganizzazione societaria avviato dalla incorporante con l’obiettivo del perseguimento di maggiori sinergie produttive - in considerazione delle prospettive commerciali e in un’ottica di armonizzazione e ottimizzazione del servizio ai clienti - nonché del contenimento dei costi generali di struttura.Poiché il capitale sociale della società incorporanda è interamente posseduto da Servizi Italia, l’operazione di fusione verrà realizzata senza emissione di nuove azioni e quindi senza dar luogo ad alcun aumento del capitale sociale della società incorporante e senza alcun impatto sulla composizione dell’azionariato di Servizi Italia. Conseguentemente non viene determinato alcun rapporto di cambio e con la stipulazione dell’atto di fusione verrà annullata, senza sostituzione, la quota rappresentante il 100%del capitale sociale dell’incorporanda.È previsto che la fusione sia sottoposta all’approvazione dell’organo amministrativo di Servizi Italia e dell’assemblea di Ekolav, fatta salva la facoltà in capo agli Azionisti di Servizi Italia che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale di richiedere, entro 8 giorni dal deposito del progetto di fusione nel competente Registro delle Imprese di Parma che la decisione di approvazione della Fusione venga adottata dall’Assemblea degli Azionisti della incorporante.