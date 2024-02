Borsa: Espe ammessa a negoziazioni su EGM, debutterà il 22 febbraio

(Teleborsa) - ESPE, società attiva in modo continuativo e strutturato nel settore delle energie rinnovabili come EPC contractor specializzato nella fornitura di impianti fotovoltaici e proprietaria della tecnologia a marchio “ESPE” per la realizzazione di turbine nel minieolico e cogeneratori a biomassa, ha ricevuto in data odierna l’ammissione delle proprie azioni ordinarie alle negoziazioni su, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.delle azioni ordinarie è fissato per giovedì 22 febbraio 2024.: "Siamo molto orgogliosi per il raggiungimento di questo traguardo., che consentirà di rafforzare la Società, investendo in tecnologie al fine di operare con successo nel mercato energetico. Parte delle risorse raccolte verranno destinate alla crescita per linee esterne, potenziando le attività strategiche e di project management e raggiungendo un’integrazione di filiera mediante l’attività di sviluppo delle autorizzazioni.in quello della cogenerazione a biomassa. Ringrazio tutta la squadra di ESPE, i clienti, gli investitori e gli advisor che hanno contribuito alla realizzazione di questo importante passo".L’ammissione a quotazione è avvenuta a un prezzo di offerta pari a Euro 1,00 per azione in seguito a un collocamento di complessive n. 2.127.000 azioni ordinarie, di cui n. 1.849.500 azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dall’aumento di capitale riservato al mercato e n. 277.500 azioni ordinarie esistenti corrispondenti a circa il 15% del numero di azioni oggetto dell’aumento di capitale, ai fini dell’esercizio dell’opzione di over allotment concessa a Integrae SIM S.p.A., in qualità di Global Coordinator, dall’azionista di riferimento Espe Tecnologie S.r.l..Il collocamento ha generato una domanda complessiva superiore a 2x volte il quantitativo offerto, pervenuta da primari investitori istituzionali e resa possibile anche grazie al roadshow virtuale e fisico, organizzato da Integrae SIM S.p.A. in qualità di Global Coordinator, durante il quale la comunità finanziaria ha potuto apprezzare l'alto potenziale innovativo di ESPE e la credibilità del Management.Il controvalore complessivo delle risorse raccolte in IPO è pari a circa Euro 2,1 milioni, di cui circa Euro 0,3 milioni rivenienti dall’esercizio dell’opzione greenshoe. È previsto che, nei 30 giorni successivi alla data di inizio negoziazioni, il Global Coordinator possa esercitare l’opzione greenshoe avente ad oggetto massimo n. 277.500 azioni.Ad esito del collocamento, il capitale sociale di ESPE ammonta a Euro 2.369.900 ed è composto da complessive n. 11.849.500 azioni, prive del valore nominale, di cui n. 8.849.500 azioni ordinarie quotate (ISIN IT0005573818) e n. 3.000.000 azioni a voto plurimo non oggetto di offerta né di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan (ISIN IT0005573826), interamente detenute da Espe Tecnologie S.r.l., le quali attribuiscono n. 3 voti per azione nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società e sono convertibili in azioni ordinarie nel rapporto di n. 1 azione ordinaria ogni n. 1 azione a voto plurimo secondo i meccanismi di conversione previsti nello statuto della Società.La capitalizzazione di mercato della Società post-collocamento, calcolata sulla base del prezzo di offerta ed esclusivamente sul numero di azioni ordinarie oggetto di ammissione alle negoziazioni, è pari a circa Euro 8,8 milioni, con un flottante pari al 20,90% (24,04% assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe).