CDP, Scotti: investiremo 1 miliardo in progetti rigenerazione urbana a Roma

(Teleborsa) - "Nella riqualificazione di immobili pubblici investiremo a livello nazionale circa 1,5 miliardi di euro, di cuinella sola città”. Lo ha annunciato, Amministratore Delegato di, intervenendo al "Roma Regeneration Forum".Ilassieme al suo "braccio" per gli investimenti immobiliari - ha spiegato - svolge un. "Abbiamo, tra iniziative già completate e in corso,del valore complessivo di 1 miliardo di euro per la riqualificazione didislocati in varie zone della città"Per Scoti, "la sfida èall’interno di 'contenitori' storici e vincolati, riqualificandoli con progetti che rispondono alle necessità della PA e alle richieste dei privati, in unanei quartieri. Ciò in linea con ladi massimizzare con i propri investimenti l’impatto sull’economia, a beneficio di cittadini, imprese e territori".