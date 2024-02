Cessione credito e sconto in fattura, Commercialisti: proroga in arrivo

(Teleborsa) - Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha richiesto al Ministro e al Viceministro dell’Economiadi valutare la possibilità di prorogare il termine, attualmente previsto al 16 marzo 2024,, abbiamo già ricevuto conferme che il termine sarà prorogato, presumibilmente al 4 aprile 2024, con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Ringraziamo il Ministro Giorgetti, il Viceministro Leo e i vertici dell’Agenzia delle Entrate, i quali hanno dimostrato, ancora una volta, attenzione per le istanze della categoria”, afferma il presidente del Consiglio nazionale, Elbano de Nuccio.Per il Consigliere tesoriere e delegato alla fiscalità, “la proroga richiesta dal Consiglio Nazionale è necessaria per consentire ai colleghi e alle imprese loro assistite di esplorare con tempi più congrui la possibilità di individuare soggetti cessionari disponibili ad acquistare i crediti e per questo va accolta con particolare favore. Peraltro – conclude Regalbuto – essa va in parallelo con la proroga e la semplificazione della comunicazione spese su