Ferretti, Equita aumenta target price e conferma Buy

Equita

Ferretti

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (+5%) ilsu, multinazionale italiana attiva nel settore della cantieristica navale, confermando lasul titolo a "". Gli analisti hanno scritto che il quarto trimestre del 2023 è stato superiore alle attese su tutte le linee di P&L, mentre NFP sotto le attese.L'è risultato leggermente sotto le attese (per minor Made-to-measure per limitata disponibilità di slot) anche se in forte miglioramento YoY. Il 2023 chiude con un order intake sostanzialmente in linea con il forte 2022 (-4%) con un book-to-bill a 1.07x. Gli analisti apprezzano che per la prima volta Ferretti ha fornito il net backlog che a fine 2023 era di 858 milioni di euro, in crescita del 14% YoY.Sulla base dei risultati 2023 e della guidance 2024, il broker haalzando il fatturato dell'1% (da +9,7% a +10,3% YoY), l'EBITDA del 4% (margini +50bps a 15,7% o 16,1% ex Pre-owned) e l'utile netto del 9%. Ha invece peggiorato di circa 15 milioni di euro la cassa netta per effetto di una base di partenza peggiore e maggiori dividendi (payout alzato dal 35% al 40%) in parte compensata da migliori assunzioni su NWC. Sulha alzato l'EBITDA del 2% e l'utile del 4%.