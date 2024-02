Gentili Mosconi, TP ICAP Midcap abbassa target price e conferma Buy

Gentili Mosconi

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha abbassato a(dai precedenti 4,4 euro) ilsul titolo, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel mercato della moda di lusso offrendo servizi di design, trasformazione, stampa e personalizzazione di tessuti, confermando ila "" visto il potenziale upside del 14%.Agli analisti risulta che il2023 di Gentili Mosconi sia stato, in particolare per la moda. Di conseguenza, i ricavi per il 2023 dovrebbero calare di circa il 4% a/a, attestandosi a circa 51 milioni di euro (dopo una crescita del 4,2% nel primo semestre). Tuttavia, ritengono che il gruppo dovrebbe essere in grado di mantenere un margine EBITDA adjusted per l'esercizio 2023 vicino al 18% grazie a: resilienza dei prezzi; effetto mix favorevole; minore esternalizzazione dei processi di stampa. Ora il broker prevede un calo del 4% del fatturato 2023 (rispetto al precedente +3,5%), con un margine EBITDA adjusted invariato al 17,7%.Poiché la visibilità rimane scarsa per i grandi nomi del lusso, TP ICAP Midcap ipotizzanel primo semestre 2024. Di conseguenza, per il 2024 prevede una modesta crescita dei ricavi del +3% (compreso un possibile calo nel 1° semestre) rispetto alla previsione iniziale del +5% per l'esercizio 2024. Tuttavia, alla luce di questi fattori, ribadisce la previsione di un margine EBITDA adjusted vicino al 17%."Il, consentendogli di verticalizzare il proprio business model in un ambiente che non è mai stato così favorevole ad aiutare gli artigiani indipendenti in difficoltà e a salvare un ecosistema vitale per i marchi del lusso - si legge nella ricerca - Il processo di acquisizione rimane comunque altamente competitivo e il tessuto manifatturiero italiano rimane così strategico che non passa settimana senza un aumento di capitale".