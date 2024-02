Intrum Italy, nominato CdA: Gilli Presidente e Risso Ad

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, società partecipata al 49% dae leader nel settore del credito in Italia, comunica cheche rimarrà in carica sino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2026.L’Assemblea ha quindidel Consiglio di Amministrazione. Gilli vanta una lunga esperienza in Intesa Sanpaolo dove è stato responsabile Corporate Development e Capo della Capital Light Bank, oltre ad aver promosso e finalizzato la partnership strategica in ambito NPL con Intrum., successivamente riunitosi,della società. General Manager di Intrum Italy da luglio 2023 e Operations Director di Intrum Italy dal 2021, Risso ha una lunga esperienza manageriale ultra-ventennale maturata in società come Michelin, State Street e McKinsey & Co dove, in particolare, nei 12 anni di permanenza ha guidato numerosi progetti in ambito NPL con primarie istituzioni finanziarie internazionali ed è stato anche co-leader della global service line NPL.A seguito delle nomine, il Consiglio di Amministrazione di Intrum Italy è così composto: Presidente Giovanni Gilli, Ammnistratore delegato Enrico Risso, Vice Presidente Massimo Della Ragione e consiglieri Camilla Tinari, Luca Bocca, Massimo Martinoia e Javier Aranguren.