Plus500 aumenta remunerazione ad azionisti nonostante 2023 in calo

Plus500

(Teleborsa) -, azienda fintech britannica che fornisce servizi di trading online, ha chiuso ilconpari a 726,2 milioni di dollari (-13% rispetto all'anno prima), di cui 674,3 milioni di dollari di utili commerciali e 51,9 milioni di dollari di interessi attivi. L'è stato di 340,5 milioni di dollari (-25%), con un margine EBITDA del 47% (vs 55% nel 2022). L'utile per azione () è stato di 3,17 dollari."Tre anni fa, Plus500 ha presentato il suo nuovo piano strategico per diventare un gruppo fintech globale e multi-asset, espandendosi in nuovi mercati, sviluppando nuovi prodotti e approfondendo le relazioni con i clienti - ha commentato il- Il 2023 ha visto ulteriori"."Tutti questi progressi strategici hanno portato i nostri risultati per l'anno fiscale 2023 a essere significativamente superiori alle aspettative del mercato e oggi siamo lieti di annunciare, di cui 100 milioni di dollari in nuovi programmi di riacquisto di azioni e 75 milioni di dollari di dividendi", ha aggiunto.