Solid World, ricavi 2023 salgono a 62 milioni di euro

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle tecnologie digitali, della stampa 3D e dell'additive manufacturing, ha chiuso ilconpari a 62 milioni di euro, in crescita del 7,5% rispetto al 2022, e undi poco inferiore a 66 milioni di euro (+8,4% rispetto al 2022).Le attività di SolidWorld Group si dividono in tre pilastri: l'che rappresenta il 95,5% dei ricavi, il(3,2%) il(1,1%) e 0,2% altro. Per quanto riguarda la business unit industriale, le attività legate alla vendita e alla manutenzione dei software rappresentano il 66,3% dei ricavi, quelle legate all'hardware rappresentano il 31,3% e quelle relative alla manifattura additiva il 2,4%.Solid World nel 2023 hasoftware e sta progressivamente virando verso il modello "Subscription as a Service" (SaaS). Attualmente, sul totale delle licenze per i software concesse da SolidWorld, le SaaS ammontano a circa il 10%"Il 2023 è stato unper il nostro gruppo - ha commentato il- È stato il momento in cui si sono venuti a delineare i tre pilastri, industriale, biomedicale e solare, su cui si fondano il presente e il futuro di SolidWorld. Sono molto contento dei risultati ottenuti fin da subito dall'evoluzione delle business unit esistenti e dall'avvio dell'attività del solare, mercato previsto in forte espansione dove le opportunità sono già molte. La crescita del 7,5% dei ricavi è un risultato entusiasmante, che ci fa".