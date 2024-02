Ucraina, Budapest toglie il veto a sanzioni Ue contro la Russia

(Teleborsa) - L'Ungheria non porrà il veto al tredicesimo pacchetto di sanzioni europee contro la Russia. "Riguardo al potenziale 13esimo pacchetto di sanzioni, posso dire che durante la preparazione è stato possibile eliminare tutti gli elementi che avrebbero danneggiato gli interessi dell'Ungheria, per cui il ricorso al veto non ha più senso" ha detto ilparlando ai cronisti al termine delPrima della riunione con gli omologhi, ilaveva pubblicato un post critico sul suo profilo Facebook: "L'Unione europea, affetta da psicosi bellica, intende solo obbedire a Washington, ai media liberal e alle Ong varando l'ennesimo pacchetto di sanzioni" contro la Russia. Un pacchetto di sanzioni – ha sottolineato Szijjártó – "certamente del tutto inutile, che serve solo come una soluzione di facciata" in concomitanza con il secondo anniversario della guerra in Ucraina.In occasione del Consiglio Affari Esteri Bruxelles ha accolto come ospite d'onoree al contempo nuovo volto dell'opposizione russa. I ministri hanno subito accolto ladi intitolare a Navalny il regime sanzionatorio europeo per i diritti umani, in modo da "celebrare la sua memoria".Leavvengono nel quadro di un regime sanzionatorio ad hoc, perché appunto colpiscono chi sostiene il Cremlino nella sua campagna bellica (già si sta discutendo di un 14esimo pacchetto). Le sanzioni per i diritti umani sono invece un'altra cosa, anche se molti individui ed entità russi figurano già nella lista, come la Wagner per le atrocità in Africa, Libia o Siria o parti dell'apparato giudiziario e di sicurezza per l'avvelenamento e l'imprigionamento proprio di Navalny. Per varare le misure in occasione del secondo anniversario della guerra si dovrà passare dal comitato degli ambasciatori presso l'Ue, in programma mercoledì prossimo.