Ue, accordo Parlamento-Consiglio su nuovi certificati per la rimozione della CO2

(Teleborsa) -hanno trovato un accordo per dare vita al primo quadro europeo di certificazione per ladall'atmosfera. Il regolamento, proposto a novembre 2022 dalla Commissione Ue, è volto a incentivare le attività di assorbimento del carbonio sia con tecnologie industriali, sia con metodi naturali come accade in agricoltura e silvicoltura, contribuendo a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050.L'accordo copre diversi tipi di, come lodel carbonio con tecnologie industriali, lo stoccaggio in prodotti di lunga durata come quelli a base di legno, e il carbon farming in agricoltura.L’accordo deve ancora essere adottato dal Parlamento e dal Consiglio, dopodiché la nuova legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’UE ed entrerà in vigore 20 giorni dopo.