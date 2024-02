Wall Street debole. Focus su verbali Fed

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza in calo per la borsa di Wall Street che riapre i battenti oggi dopo il lungo fine settimana del Presidents’ Day. Sul fronte macro, i dati sull, risultati peggiori delle attese, hanno alimentato le scommesse tra gli addetti ai lavori che laritarderà ulteriormente il taglio dei tassi d’interesse.Restando sul versante delle, gli investitori valutano la mossa della Banca centrale cinese che ha tagliato il tasso primario sui prestiti a 5 anni (LPR) di 25 punti base: si tratta del primo taglio dallo scorso agosto e il più alto mai registrato sul tasso benchmark applicato ai mutui immobiliari.Sullo sfondo, resta grande l'attesa per la pubblicazione dei verbali delle ultime riunioni di Fed e BCE, rispettivamente mercoledì e giovedì.Sulle prime rilevazioni, ilsi attesta sui valori della vigilia a 38.644 punti, mentre, al contrario, si muove al ribasso l', che perde lo 0,28%, scambiando a 4.992 punti. In frazionale calo il(-0,36%); con analoga direzione, poco sotto la parità l'(-0,29%).