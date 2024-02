'Abilmente': apre domani a Vicenza il salone della creatività

(Teleborsa) - Vicenza si prepara ad accogliere la, per quello che rappresenta ilDa, salone delleQuattro giorni di ispirazioni e di scoperte,per creare con le mani e centinaia di corsi, laboratori e live show per incontrare esperti e appassionati di manualità, visitare mostre tessili di artisti internazionali e scoprire le tecniche e tendenze creative di diversi Paesi.Tra le novità di questa edizione "", una tela di creatività e ispirazione in cui 19 quilter provenienti da tutta Europa intrecciano le loro storie in una mostra collettiva di patchwork, che rivela le antiche tradizioni locali di ogni artista.Per la prima volta in fiera a Vicenza c’è anche "", la città progettata dall’e costruita da un collettivo di 100 artisti e 100 bambini, diventando un puzzle modulare di creatività. Ogni singolo modulo è realizzato utilizzando materiali di recupero, come scatole di cartone destinate alla discarica. Ad Abilmente Vicenza poi non può mancare l’esposizione dell’associazione, che da tante edizioni accompagna la manifestazione: nel 2024, la mostra è dedicata all’artista francese Niki De Saint Phalle, un omaggio in cui l’uncinetto incontra l’arte dando vita a "", coloratissime opere a maglia e uncinetto.