Aeffe, investimenti mirati per potenziare network di negozi in Cina

Aeffe

(Teleborsa) -, società del lusso che opera sia nel settore del pret-a-porter sia nel settore delle calzature e pelletteria, punta a"La Cina è per noi un mercato rilevante, soprattutto per quanto riguarda il brand Moschino", ha detto a Reuters il. "Il nostro business retail sta performando molto bene in quel mercato, e per questo abbiamo deciso di agire con deglicon alcune nuove aperture e una serie di relocation e restyling in cui sveleremo il nuovo concept che riflette la nuova direzione creativa del marchio", ha aggiunto.