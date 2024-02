Ex Ilva, è l'ora del cambio di passo

(Teleborsa) - Nel tardo pomeriggio di ieri,. "Con decreto del ministro delle Imprese e del Made in ItalyAcciaierie di Italia S.p.A. è stata ammessa, con decorrenza immediata, alla procedura di amministrazione straordinaria. E' nominato commissario straordinario Giancarlo Quaranta, professionista con lunga esperienza nel settore siderurgico", ha comunicato il Mimit in una nota.Sull'ex Ilva il ruolo dellodice intanto i l leader della Cgil,a SkyTg24 aggiungendo che "ora serve in tempi rapidi un progetto industriale adeguato a questa situazione" con la nomina di un commissario perché "non possono essere i lavoratori a pagare". Landini ha poi sottolineato che "siamo di nuovo alla situazione di 12 anni fa. Anxzi, è peggiorata. Siamo di fronte a un passaggio: se un Paese vuole rimanere industriale ed essere all'avanguardia di un sistema manifatturiero che sta cambiando deve avere un'industria siderurgica di qualità".Per la Cgil l'acciaio èC'è bisogno che questa gestione commissariale, con tutte le difficoltà che si trova a dover affrontare, immediatamente sia in grado di delineare un progetto e un piano industriale di sviluppo e investimento. Servono investimenti e risorse".Intanto,per attività di manutenzione sulla parte alta del forno, sul piano tubiere e sul campo di colata. La durata prevista della manutenzione è di circa 24 ore.