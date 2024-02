(Teleborsa) - Sentiment in peggioramento per le imprese giapponesi. È quanto emerge da sondaggio trimestrale dallaNel mese di febbraio,si è portato infatti a -1 punti dai +6 punti del periodo precedente.Quello dellesi è portato a +26 punti da +29.Da rilevare che un valore inferiore allo zero segnala che le imprese pessimiste sono più numerose di quelle ottimiste.