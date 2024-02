IVECO BUS, commessa per fornitura di 100 autobus ad Atene

Iveco Group

(Teleborsa) -, il marchio di autobus urbani, interurbani e turistici di, si è aggiudicato una. Il Ministero greco delle Infrastrutture e dei Trasporti ha infatti scelto IVECO BUS per il suo modello URBANWAY CNG, alimentato a gas naturale compresso (CNG) e compatibile con il biometano. Entro la fine dell'anno saranno consegnati un totale di 100 autobus URBANWAY CNG per rinnovare la flotta esistente adI modelli URBANWAY da 18 metriper i veicoli CNG. Gli autobus ordinati saranno dotati del motore Cursor 9 NP prodotto da FPT Industrial. Con 4 porte, 42 posti a sedere e una zona per sedie a rotelle, possono accogliere a bordo un totale di 144 passeggeri."Siamo lieti che la nostra tecnologia a gas naturale abbia impressionato il Ministero greco delle Infrastrutture e dei Trasporti e che abbiano scelto il nostro URBANWAY CNG di nuova generazione per il programma di rinnovamento e ammodernamento della flotta di autobus urbani di Atene - ha affermato, Head of IVECO BUS Europe Commercial Operations - Il fatto che così tante importanti città in tutta Europa scelgano IVECO BUS per la transizione energetica delle loro flotte è una".