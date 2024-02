Metalmeccanici, nel nuovo contratto aumento di 280 euro, riduzione orario e flessibilità

(Teleborsa) -e conciliazione dei tempi vita-lavoro, undi 280 euro e la promozione di. Sono questi idi lavoro, proposta dai sindacati deiFiom Cgil, Fim Cisl - per il l periodo che vaIl rinnovo contrattuale riguarda – secondo i più recenti dati dell’Inps –che nel 2022 hanno prodotto l’8% del Pil italiano, rappresentano il 6,2% dell’occupazione e il 45% delle esportazioni del nostro Paese, mentre se si fa riferimento al solo settore manifatturiero, la metalmeccanica rappresenta quasi il 50% del valore aggiunto e il 44% dell’occupazione nell'industria.Sulprevisto una regime dei minimi retributivi d(nuovo livello C3, ex 5°cat) . E' previsti poi un incremento a 700 euro dell’importo annuo dell’elemento di perequazione riconosciuto ai dipendenti di imprese che non hanno in vigore un premio di risultato o senza voci retributive derivanti dalla contrattazione aziendale.Per quanto riguarda il, è richiesto un aumento deidagli attuali 200 euro e l’istituzione di unaunica nazionale per garantire a tutti la possibile. Si chiede un aumento delle risorse rafforzare il(adeguamento progressivo del contributo mensile a carico aziendale di 4 euro a dipendente) ed incentivi per chi si iscrive al fondo previdenziale Cometa.Passando all'o, si propone unaed il ricorso aquali telelavoro, lavoro agile e così via. Più spazio anche alle misure di(congedi parentali, smart working ecc.) ed ai(Par), da fruire anche per frazioni d’ora, sia per i lavoratori a giornata che per quelli impegnati nei turni di lavoro, con preavviso ridotto o nullo per assistenza ai figli minori, genitori anziani, familiari disabili. Per ilsi chiede di integrare il trattamento economico previsto,del reddito per ulteriori due mesi (attualmente all’80% e al 60%).Previsto anche un miglioramento delle, attraverso l'estensione delle norme contrattuali a tutte le vittime della violenza di genere e la formazione/informazione sensibilizzazione specifica sui temi delle molestie e della violenza di genere con almeno 2 ore a carico azienda.