(Teleborsa) - È convocata per domani, 22 febbraio 2024 alle ore 11.00, presso la Sala Verde di Palazzo Chigi, laper ilper l’esame della Relazione sullodel PNRR. Come di consueto, la Cabina di Regia sarà presieduta dal Ministro per gli Affari europei, per le politiche di coesione, il Sud e il PNRR, Raffaele Fitto, e prenderanno parte tutti i Ministri competenti, più i rappresentanti della Conferenza delle Regioni e Province autonome, l’Anci e l’Upi.