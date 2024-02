Riforma fiscale, ok del Consiglio dei Ministri a revisione sistema sanzionatorio tributario

(Teleborsa) - Si è svolto questa mattina il Consiglio dei Ministri. Oltre all' informativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro della ministra Calderone, il Cdm su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione della legge delega per la(legge 9 agosto 2023, n. 111), provvede alla complessiva revisione del sistema sanzionatorio tributario.Gli ambiti di intervento del decreto riguardano, in particolare, lealle sanzioni amministrative e penali, con l’integrazione fra le diverse fattispecie sanzionatorie, la revisione dei rapporti tra processo penale e processo tributario, l’introduzione di meccanismi di compensazione tra le sanzioni da irrogare e quelle già irrogate (divieto del “bis in idem”) e la riduzione delle sanzioni, le, con particolare riferimento alla revisione dei profili sanzionatori per gli omessi versamenti non reiterati e, infine, le, prevedendo una maggiore proporzionalità tra le sanzioni rispetto alle condotte contestate, ferma restando la maggiore rilevanza di comportamenti fraudolenti, e realizzando una revisione della disciplina della recidiva dei cumuli e delle continuazioni.Sulla nota, da adottarsi con decreto del presidente del Consiglio dei ministri - precisa il comunicato - è stata sentita la Conferenza Stato-Città e Autonomie locali e le Commissioni parlamentari competenti hanno espresso parere favorevole, ivi compresa la Commissione parlamentare per l'attuazione delIl Ministro delle imprese e del Made in Italyha invece svolto una informativa al Consiglio dei ministri in merito alla situazione di Acciaierie d’Italia. "Con decreto del Ministro, la società è stata ammessa, con decorrenza immediata, alla procedura di amministrazione straordinaria – si legge in una nota di Palazzo Chigi –. È stato quindi nominato commissario straordinario il dott. Giancarlo Quaranta. Il decreto ministeriale segue l’istanza di ammissione all’amministrazione straordinaria presentata il 18 febbraio scorso da Invitalia S.p.a., socio pubblico di AdI S.p.a. con il 38% del capitale".