Unem, a gennaio aumento vendite prodotti petroliferi +8,1%

(Teleborsa) - A, rispetto allo stesso mese del 2023, nonostante il sostanziale azzeramento degli impieghi di olio combustibile nella termoelettrica. Alla forte crescita delle vendite totali, ossia escludendo dai consumi totali quelli connessi alle attività industriali di raffinazione, chesoprattutto grazie al contributo dei carburanti, hanno concorso un giorno lavorativo in più e un confronto con un gennaio 2023 influenzato dal ripristino delle accise piene. Lo rende noto l'(Unione energie per la mobilità), precisando che crescono tutti i prodotti per la mobilità trainati da benzina e gasolio.In particolare,(+50.000 tonnellate) rispetto a gennaio 2023, con andamento quasi analogo per la benzina venduta sulla rete. Crescita legata in parte ai motivi statistici citati, connessi al ritorno all’accisa normale, ai quali si somma la fase di rafforzamento dell’uso della benzina da parte degli automobilisti, divenuto ormai un trend strutturale che trova conferma anche con il confronto verso il periodo pre-pandemico di gennaio 2020 (+10%).Ilrispetto a gennaio 2023, con il canale rete meno brillante (+2,7%) rispetto al canale extra- rete che è aumentato del 21,6%. Un risultato probabilmente dovuto anche in questo caso alla convenienza economica dei grossisti nell’anticipare i rifornimenti a fine dicembre 2022 in vista del ritorno alle accise piene dal 1° gennaio 2023.Un contributo positivo è arrivato ancora dal, che appare aver recuperato i livelli pre-Covid.Ennesima conferma dei trend positivi per. Quanto alla dinamica dei, in media la benzina a gennaio è stata pari a 1,777 euro/litro, circa 5 centesimi in meno rispetto a gennaio 2023, mentre il gasolio a 1,734, ben 14 centesimi in meno. A livello di prezzo industriale (al netto delle tasse), complessivamente in media la benzina ed il gasolio sono risultati inferiori di 3,5 centesimi rispetto alla media dell’area euro.