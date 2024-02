Chiara Ferragni, nuove acquisizioni della Guardia di Finanza anche su caso Oreo

(Teleborsa) - La, su richiesta della Procura di Milano - con il Procuratore Aggiunto Eugenio Fusco e il pm Cristian Barilli -, ha condotto una serie di operazioni di acquisizione nelle sedi di, nonché nelle società legate a Chiara Ferragni coinvolte nell'indagine sullain cui è coinvolta l'influencer. Questa attività, condotta con la piena collaborazione delle parti coinvolte, ha consentito di ottenere mail e documenti che dovranno essere attentamente esaminati prima di procedere con eventuali interrogatori dei protagonisti delle attività commerciali e benefiche coinvolte.Sono già state fatte nei mesi scorsi acquisizioni invece per il caso del pandoro. I finanzieri del nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf di Milano, su delega del pm Cristian Barilli e del procuratore aggiungo Eugenio Fusco, si sono recati con una richiesta di consegna documenti nella sede milanese della Oreo, in quella di Cerealitalia che detiene il marchio Dolci Preziosi in provincia di Bari, e a Tarcento, in provincia di Udine, dove si trova l'azienda Trudi che ha prodotto la mascotte con le sembianze di Chiara Ferragni.L'acquisizione di carte e documenti, secondo fonti giudiziarie milanesi, è uper sciogliere alcuni aspetti di natura squisitamente giuridica. Dopodiché gli inquirenti potranno procedere con le eventuali audizioni di testimoni e con i primi interrogatori nei confronti degli indagati.