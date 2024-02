EdiliziAcrobatica, TP ICAP Midcap alza target price e conferma Buy

EdiliziAcrobatica

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha incrementato il(aper azione da 21,8 euro) e il confermato il) su, società specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza e quotata su Euronext Growth Milan. La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha recentemente pubblicato ricavi in crescita dell'11% per l'esercizio 2023, grazie soprattutto alla sua recente diversificazione nel settore dell'efficienza energetica.Gli analisti fanno notare che, dopo aver guidato la crescita del gruppo nel 2023, ladel gruppo nell'efficienza energetica. Oltre alla propria filiale Energy, il gruppo farà ora affidamento anche sulla recente Joint Venture Acrobatica Smart Living per aumentare la propria presenza in questo mercato in forte espansione.Ledi TP ICAP Midcap prevedono oraper il 2024 pari a 167,6 milioni di euro e 191,1 milioni di euro per il 2025 (rispetto ai precedenti 156,6 milioni di euro e 174,8 milioni di euro) senza implicazioni rilevanti sul margine EBITDA.