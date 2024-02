Eurozona, inflazione gennaio confermata al +2,8%

(Teleborsa) - Confermata in decelerazione l'inflazione dell'Eurozona nel mese di gennaio. Secondo l'i prezzi al consumo segnano un +2,8% su base tendenziale, in linea con la stima preliminare e le attese ed al di sotto del 2,9% del mese precedente.Su base mensile i prezzi al consumo sono scesi dello 0,4%, come atteso nella stima preliminare, e dopo il +0,2% del mese precedente., evidenzia una crescita del 3,2% su base annua, contro il +3,3% delle attese e rispetto al 3,4% del mese precedente. La variazione mensile passa a -0,9%, conferma la stima preliminare e rispetto al +0,5% precedente.